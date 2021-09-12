前總統陳水扁今天專訪當年的副手呂秀蓮，阿扁表示，這是歷史性一刻，世界上可能沒有任何一位前總統有機會採訪他的副總統，不過呂秀蓮一出口就抗議，「怎麼播到第37集才想到我」，讓阿扁差點招架不住。

陳水扁今天在微微笑廣播節目專訪呂秀蓮，強調於私，呂秀蓮有情有義，在他入監期間，幾乎每個月至少一天會去探視他，他心存感激，於公，呂秀蓮是最佳輔佐，並稱她為「台灣第一才女」。

不過呂秀蓮不改犀利風格，一開口就說自己要抗議，怎麼節目播到第37集了，才想到她，之前都沒想到她，阿扁則趕忙澄清自己是「非常大的冤枉」，因為之前節目才剛開始做，自己主持還是菜鳥，不敢邀請副總統這種重量級的上節目，直到穩定了才敢邀。

陳水扁提到當年找呂秀蓮搭檔，內部有很大雜音，但是她的妻子吳淑珍告訴她，應該找比阿扁更厲害的人來當副手，這也是他之後找呂秀蓮搭檔重要原因，並強調，他對呂是「用人不疑、疑人不用」。

兩人也回顧319槍擊案，外界質疑是自導自演，呂秀蓮強調，如果是自導自演，馬英九之後執政八年為何一直沒處理，她可以用生命保證，319槍擊案絕對不可能是阿扁自導自演。

她也透露，319槍擊案後，陳水扁連任當選總統，美方向台灣人民道賀卻未向陳水扁和她道賀，她覺得不太對，向美方了解情況，才知道台美雙方的法律規定不同，因此等包道格來看她時，她告訴對方，包道格也向白宮回報，白宮才來賀電，美方也至此承認兩人當選。