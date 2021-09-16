桃園市長鄭文燦原本和前總統陳水扁約9月5日受訪，因疫情延期。鄭文燦16日受訪，他說，原本要談人生經驗、求學過程，包含生命哲學等。不過疫情期間以市政、疫情為重，因此延後到10月。

鄭文燦表示，邀約時，有提及談人生經驗，包括求學歷程，包括在不同時期工作的經驗，不過並非直接談政治話題，主要以生命哲學。他補充，不感到意外，因為自己也希望聊這話題。

另外媒體提問，陳水扁介紹鄭文燦時，有說希望能超越對立、翻轉桃園。鄭文燦說，這是他市長選舉時很重要的主題，希望新時代桃園要站在新的起跑點，當時就把壓力、誘惑、教條放在一邊。他說，桃園人都知道桃園不一樣了，未來20年，桃園已經打下很好的基礎，不過做市長其實有很多的酸甜苦辣，阿扁物語要訪問都是這類的故事，並不是直接要談政治。

鄭文燦說，若10月有疫情新狀況，也許可能再延期，不過目前會守住桃園，守護好台灣，如桃勤員工確診，第一時間匡列385人，採檢308人，包含同居友人都是陰性。他也認為，旅客入境動線、物流4大貨運站，都要檢討。