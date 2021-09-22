9月21日晚，大陸國家衛健委黨組成員、副主任于學軍率國務院聯防聯控機制工作組赴哈爾濱指導疫情防控工作，連夜聽取哈市疫情防控工作情況彙報，並與省市領導及相關部門共同會商下步防控工作。

據《哈爾濱日報》報導，于學軍通報了國務院聯防聯控機制關於疫情處置和防控的部署要求，他說，當前，疫情防控正處於最關鍵最緊要的關頭，要全面落實黨中央、國務院決策部署，以最堅決的態度，採取最果斷、最嚴格、最有力的措施，從快從嚴從細落實各項防控措施，聯防聯控、群防群控，以最快速度遏制疫情傳播。工作組將全力配合支持哈爾濱的防控工作，與哈爾濱各方面並肩作戰，共同打好疫情防控這場阻擊戰。

彙報會上，黑龍江省委常委、哈爾濱市委書記王兆力表示，當前哈爾濱疫情防控形勢嚴峻複雜，將深入貫徹習近平總書記關於疫情防控工作的重要講話重要指示精神，按照國家衛健委和省委、省政府工作要求，全面落實「外防輸出、內防擴散」的防控策略，快速開展核酸檢測，全面進行流調溯源，努力做到應隔盡隔，堅決阻斷疫情擴散蔓延。

市長孫喆代表哈爾濱市委、市政府彙報時表示，哈爾濱將認真貫徹落實國務院聯防聯控機制工作組各項工作要求，壓緊壓實責任，強化各級防控領導小組（指揮部）和各工作專班高效運作，加快流調溯源，最大限度追蹤挖掘潛在風險者，控制傳染源、切斷傳播鏈。

據《哈爾濱日報》消息，確診病例主要軌跡涉及場所較多的巴彥縣、南崗區、道里區、松北區，9月21日已迅速開展全員核酸篩查，截至21日20時，「一縣三區」已檢測167636人，全市各區、縣（市）核酸檢測正在全力推進中。

9月21日，王兆力深入巴彥縣興隆鎮調研疫情防控工作落實情況，安排部署有關工作。他強調，要切實採取精準有效措施，最大程度減少人員流動，快速推進核酸檢測組織工作，提高檢測質效。要協調各方力量，加大流調溯源力度。

目前，巴彥縣除保障民生用品的超市、藥店、糧油店等場所外的空間相對密集場所全部關停。公交、出租車、長途客運等公共交通工具暫停營運。

9月21日0至18時，哈爾濱市發現新冠肺炎確診病例3例。其中，病例1是主動到巴彥縣第二人民醫院做核酸檢測時發現；病例2、病例3為菲律賓境外返哈解除隔離人員，於8月3日從菲律賓尼諾阿基諾國際機場乘坐5J308航班入境廣州白雲機場，在廣州卡西國際酒店醫學隔離14天，8月18日解除集中隔離後，當日乘坐廣州JD5165航班抵達哈爾濱太平國際機場，8月18日至9月1日在巴彥縣家中居家隔離14天，期間核酸檢測均為陰性，於9月1日解除隔離，9月21日，作為病例1的密切接觸者在主動篩查中發現。

據哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部第28號公告，全市麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、舞廳、足療店、按摩院、遊戲廳、網吧、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉場所暫停營業。個體診所暫停營業。各宗教場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。另外，9月22日起，哈爾濱全市幼兒園、中小學校（含中職學校）各年級停止線下教學一周，轉為線上教學，具體事宜由各區縣（市）教育局安排。