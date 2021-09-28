疫情趨緩，中央昨（27）日公布將於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，不過台北市副市長黃珊珊指出，根據中央公布的指引，其中有幾項細則會與實際執行狀況有落差或模糊的部分，像是「戴手套打麻將」，聽起來總是怪怪的。

台北市已經連續16天沒有不明感染源的本土案例，確診個案數也逐漸降低，黃珊珊昨在臉書表示，這代表疫情已大致在控制之中，不過依據中央公布的指引，其中仍有幾項細則會與實際執行狀況有落差或模糊的部分。

台北市副市長黃珊珊。（資料照／北市府提供）

黃珊珊舉例，例如在開放桌遊、麻將休閒館營業場所中，中央指引希望「在接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套」，但戴手套打麻將這種事情，聽起來總是怪怪的。對此北市今（28）日召開會議討論，確認開放的方向和確實可以執行的細節。

此外，依據過去兩周的疫情監控及中央發布的防疫指引，從9月28日開始，台北市的餐飲內用規範再解封；另自10月1日起，北市也將放寬醫院、長照機構等探病限制，黃珊珊再次強調，最重要的還是必須「嚴格落實實名制」，養成個人良好的衛生習慣，不要太放鬆，不但可以保護自己，也保護他人。

黃珊珊也提到，面對Delta病毒的威脅，接著又要進入流感的好發季節，每周北市都會檢討防疫指引，政策也會視當周疫情的狀況調整，27日發布的指引也許幾天後就會改變，但大家也要習慣這樣的新常態；而北市下一個考慮鬆綁的就是公園內的遊樂設施，希望可以在安全的範圍內，讓民眾的日常生活慢慢的回歸正軌。