振興五倍券10/8正式上路，加上疫情趨緩，預料將再次引爆國旅熱潮，全台各大飯店連鎖集團紛紛摩拳擦掌、祭出各項優惠方案搶客！

其中，承億文旅集團推出「五倍券這樣用，就是五GO承億！」祭出五大優惠專案，民眾持五倍券到承億文旅全台七館消費，優惠翻倍送，月月再抽住宿券，更加碼送價值3.95萬元的「六館環島住宿套票」及2022年將開幕的五星級「高雄承億酒店」住宿券，力拚全台最優惠！

承億文旅集團無畏疫情影響、逆勢操作，9月底於日月潭開設以文武共習、東方書院為主題的「潭日月」飯店，因位處潭景第一排，可獨享270度完整潭景，引發熱烈迴響，每周訂房數高達九成！

而承億文旅為感謝旅人長期支持，搭配振興五倍券活動，推出「五倍券這樣用，就是五GO承億！」五項優惠專案，力拚全台最有誠意！五優惠案包含「五倍券獨享三天兩夜專案」、「單筆滿額再送一晚」、「券額放大折抵無上限」、「會員點數翻倍送」、「月月抽住宿券多重好禮」。

承億文旅集團品牌長簡巧珊表示：「承億文旅自創立以來，致力成為旅人異地的歸屬，近兩年疫情震撼了全世界，我們堅守岡位、逆風展翅，就是為了等待疫情趨緩的那天，再次帶著旅人深遊台灣。」

針對五倍券優惠專案，簡巧珊表示，承億文旅提供全台最有誠意的優惠案，只要旅人持五倍券消費，不僅享有獨家優惠、滿額禮、券額放大折抵、會員累積點數及額外抽獎活動，且可累積抽獎，只要越早入住，抽獎次數越多，中獎機會就越大。

其中，五倍券獨享三天兩夜專案，只要在110/10/8至110/12/29期間，平日持任一面額五倍券或使用數位綁定支付，以電話、官網訂房入住承億文旅全台七分館三天兩夜五倍券住宿專案（含早餐），即享有專屬優惠價。

還有「單筆滿額再送一晚」專案，110/10/8至110/12/29期間，平日於淡水吹風、嘉義商旅、台中鳥日子、花蓮山知道等四館入住，單筆消費滿5千元，即加贈1張承億文旅四館通用平日雙人房住宿券；旅人平日於桃城茶樣子、墾丁雅客小半島入住單筆消費滿8千元，加贈承億文旅四館通用平日雙人房住宿券1張。

此外，110/10/8至110/12/29期間，旅人平日持任一面額紙本五倍券，入住淡水吹風、嘉義商旅、台中鳥日子、花蓮山知道、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島所有專案（不含五倍券獨享三天兩夜專案），即可享券額再放大的抵用優惠，且無抵用上限。

另外，110/10/8至111/4/30期間，凡持任一面額五倍券或數位綁定支付入住結帳，並於現場登錄發票資訊，可享「月月抽」的抽獎資格，承億文旅將於今年11月至明年5月，每月抽出住宿券與多重好禮；承億文旅另於111年5/5加碼抽出「六館環島住宿套票」共1名及明年問世的五星「高雄承億酒店住宿券」1名，活動可重複參加！