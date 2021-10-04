台北市禾馨診所違法替網紅四叉貓驗新冠肺炎疫苗抗體，北市衛生局長黃世傑4日表示，禾馨集團有2家包括婦產科診所和民權婦幼診所都有接受民眾自費檢測，各罰5萬元。

黃世傑今午出席北市防疫記者會，中央已公布醫事機構自費抗體檢測指引，四叉貓二度到禾馨檢測抗體，外界質疑北市是否會加重開罰。

黃世傑指出，四叉貓9月27日再次到禾馨婦產科診所驗抗體，禾馨集團有2家包括婦產科診所和民權婦幼診所都有接受違規自費檢測，經調查後在9月29日併在一起開罰，2診所各裁罰5萬。