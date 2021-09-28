中國人民銀行9月27日消息指出，貨幣政策委員會2021年第3季例會於9月24日召開，會議明確貨幣政策總基調，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕。同時本次例會最引人注目的亮點是，人行罕見直接針對房市發表看法，並提出「兩個維護」新說法，明確要求要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

根據新浪財經引述人行會議指出，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨嚴峻複雜，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡。要加強國內外經濟形勢邊際變化的研判分析，加強國際宏觀經濟政策協調，防範外部衝擊，搞好跨週期政策設計，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經濟高品質發展。

此外，在貨幣政策上，會中也說明穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，把服務實體經濟放到更突出位置。