近日清華大學學生會會長對入學新生的致詞引起了廣大討論，其實若民眾在網路上搜尋「清華大學學生會演講」，也可找到北京清華大學學生會主席的演說。

學生會會長是學生的代表，除了是學生與校方的溝通橋樑之外，也能以領導者的身份，起到激勵學生士氣的作用，當年北大學生會的傅斯年就是如此。如今新學期即將展開，開學致詞應使新生更有信心的迎接挑戰，同時使學生了解其社會責任及與世界對話的遠大格局。

若我們比較兩清華大學之新生致詞，則可觀察到不同的態度展現。台灣清華之演講，側重於個人經驗的闡述，重點在「認識你自己」，同時試圖營造輕鬆且幽默的演講基調，雖然個人學習經驗豐富，只可惜內容深度不夠，且無法提出學生學習的積極面。然而，北京清華之演講，著重大學生熱愛學習與領域深耕的態度，提出「敢夢、敢闖」的觀點，希望面對更多的困難而非一帆風順，藉此砥礪自我以提高人生高度，其中提到的學習範例更和土地與人類福祉連結，充分展現出一位學子對於社會關懷的高度。雖然部分人可能覺得沈重了些，但這樣的演說，其縱向與橫向之連結更多，並能引發學生之自決心與責任感，很適合作為開學時的致詞內容。

綜觀清華大學之百年歷史，可以追溯至八國聯軍時，《辛丑合約》下的庚子賠款，美國各部門浮報甚多，經過駐美公使梁誠向老羅斯福總統抗議後，追回了一千餘萬美元，這筆錢最終用於人才培育，也就是今日的清華大學。清華百年來，培育了各領域的優秀人才，其輝煌的歷史，也是我們國人的驕傲。1949年後，兩個清華大學各自在不同的土壤中蛻變與成長，如今我們觀看兩場致詞，兩位學生會長面對新生時確實展現出不同的人生觀。清華校訓為「自強不息，厚德載物」。自強不息，為個人之努力，厚德載物，為面對社會之責任。當年梁啟超先生以此八字勉勵莘莘學子，希望學生能成為社會有用之才，也展現出清華的高度。

台灣因為經濟發展較早的因素，因此國家社會的意識逐漸淡化，社會氛圍傾向個人主義發展，其實個人主義並非貶義詞，胡適當年提出「健全的個人主義」，就是想要充分發揮每個人的才能。雖然重視個人發展與興趣，是人生一大課題，然而今日社會氛圍漸失團結，承先啟後的態度也易被忽略，大學生是社會中不可或缺的一份子，其對於社會進步與發展的責任，筆者認為依舊是不可忽視，如同范仲淹所說：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」因此，在對新生致詞中，若能展現出對國家社會更多的責任感與更深的時代格局，將更不負「自強不息，厚德載物」的百年校訓與清華精神。（黃瑞彬/醫學生）

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