行政院長蘇貞昌今天赴立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」進行專案報告。國民黨立委林德福質疑台灣莫德納疫苗到貨不足問題，政府有沒有辦法效仿韓國去催貨？蘇貞昌表示，「台灣現在防疫是全世界名列前茅，我們不敢講第一名，但你看看，全世界現在羨慕我們的疫情控制。」

林德福說，雖然9月28日開始70歲以上可以接種第二劑莫德納疫苗，但是就算新到貨的108萬劑算進去，還有200萬人打不到，能不能效法韓國派人去催貨？

衛福部長陳時中表示，都有去催，所以上周才到貨108萬劑，疫苗本來都是從歐洲廠進來，但大家也知道歐洲廠有一些小問題，政府去催貨後108萬劑有從美國廠進來。

林德福又說，台灣現在防疫排行是在後段班，指揮官有很多問題。陳時中則反駁說，我們疫情的控制是在前段班，第二劑的施打率雖然稍低，但這個月和下個月會積極趕上。

蘇貞昌也說，打兩劑的國家疫情依然很嚴重，「台灣現在防疫是全世界名列前茅，我們不敢講第一名，但你看看，全世界現在羨慕我們的疫情控制。」

此外，林德福又提出網紅四叉貓接種高端去做測試遭疫情指揮中心質疑。陳時中對此澄清表示，指揮中心「沒反對」，他們是提醒這樣的抗體檢測要用醫學專業來解讀。