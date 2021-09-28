行政院長蘇貞昌今日赴立院施政報告，藍營不滿政府未為3＋11破口道歉，杯葛議場，朝野爆發衝突。(吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌28日前往立法院施政報告並備質詢，遭遇國民黨杯葛，蘇在藍綠立委拉扯中完成施政報告。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌今日赴立院施政報告，但國民黨仍執意杯葛不讓蘇順利上台。時力立院黨團總召邱顯智也在現場與國民黨立院黨團總召費鴻泰對嗆叫囂。而混亂之中藍委鄭正鈐向蘇貞昌潑水，蘇動怒「用潑水的方式，不讓政府報告，這是暴力的政黨」。

原訂上周五進行施政報告的行政院長蘇貞昌，因3+11的書面專案報告切割該政策與疫情有關聯，遭國民黨杯葛上台。今天上午他再赴立院報告，為成功上台，他罕見提早40分鐘就到立院等待，民進黨團一早發動甲級動員佔領議場發言台，築起人牆「擺陣」，成功讓蘇貞昌做完施政報告，但隨後的施政總質詢，則暫時陷入卡關。

為表達對3+11報告的不滿，國民黨團在蘇貞昌完成口頭施政報告後，動員立委手持「3+11是破口 陳時中下台」、「陳時中、范雲 800多條冤魂等你」看板，拿出大聲公阻止蘇貞昌進一步進行施政總質詢，期間，藍委賴士葆也拿水潑向議場中央。

首位登場質詢的時代力量立委邱顯智面對議事中斷，混亂中大聲痛斥國民黨閹割質詢權力，台灣有這樣的在野黨就不需要敵人，「你們是被選來演馬戲團的嗎？」今天是上班日，國民黨一直不開會，還好意思領人民薪水，國人也不能接受，語畢現場綠委紛紛為邱顯智鼓掌。

藍委鄭麗文回嗆，蘇貞昌說3+11不是破口，「當場打臉你、羞辱你，你還敢這樣護航，還真的是佩服你，你們是假的在野黨！」

混亂中，蘇貞昌一度在民進黨立委包圍護送下上到備詢台，自顧自地說，行政院長到立法院報告，他非常努力控制疫情，讓國家安全、讓國人安全，「我是依照憲法到這裡報告，希望立法院也能夠依據憲法」。

雖有綠委排成人牆阻止藍委逼近主席台上的蘇貞昌，但鄭正鈐仍突破並冷不防向蘇潑水，蘇貞昌動怒「現在我們看到，請看看國民黨的立委對於行政院長行使職權，用這種潑水的方式，這是暴力的政黨，國人有知的權利，卻用暴力的方式，應該譴責這種暴力的做法。」

由於國民黨團堅持不退，也讓邱顯智的質詢被迫中斷。接近上午10點時，主持會議的立法院副院長蔡其昌宣布暫時休息，蘇貞昌也旋即起身離開議場。