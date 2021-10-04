美國政府要求台積電等半導體製造商交出客戶、庫存及銷售資料等企業機密資料。國民黨立委曾銘宗今天在立法院財政委員會質詢經濟部長王美花，經濟部要不要硬起來，反過來跟美國intel也要求提供機密資料？曾銘宗要王美花回頭去跟AIT報告立委有如此建議，王美花說，「謝謝建議，我沒有同意。」曾銘宗聽了批王美花，「遇到美國就軟了」。

曾銘宗問，美國政府要求調閱台積電的庫存銷售資料，台積電可以交出商業機密嗎？王美花說，這是美國政府在公報上公開請大家評論，廠商看到這些問題自己考慮要不要自願性提交，台積電也說了，會保護客戶跟股東權益，在這樣的前提下，台積電會思考要提交的資料。

曾銘宗說，台積電的狀態會影響95萬台積電股東，台積電又佔台股權值高達29％，影響廣大股東投資人權益，如果是經濟部，能不能跟台積電調這些資料？王美花說，經濟部沒有跟台積電要過這些資料，曾銘宗說，「對，你根本不能調，美國有沒有違法營業秘密法規定？」王美花表示，美國是請大家來填，哪些回報哪些不回報，我們的企業也在看這樣的資訊。

曾銘宗問王美花，那要不要跟美國抗議？王美花表示，怎麼作業都有密切掌握當中，曾在追問，必要時經濟部會介入協調？王美花說，都有跟廠商密切合作，有沒有需要介入會看狀況，如果真的有需要會介入。

曾銘宗則具體建議，美國intel也賣很多產品給台灣，能不能反過來直接跟intel要求所有在台銷售狀況等資料？王美花說，沒想過這樣的作法，「我們認為好的商業運展比較重要，政府應創造好的商業運轉機制」，曾銘宗反問，「你意思在譴責美國？因為美國就是違反商業慣例」，王美花急著解釋，「我沒那意思，對台灣來說，台灣政府應該讓產業發展是好的。」