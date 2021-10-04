外交部製作國慶日宣傳影片出大包，把「玉山變成了阿爾卑斯山」。國民黨立委鄭麗文痛批，這不是外交部第一次出包，列舉從2016年至2020年錯誤一再發生，出包時一律卸責承包商，也凸顯外交部品檢沒有精進，甚至只學習蔡政府甩鍋、卸責的心態。

鄭麗文提及，2016年蔡政府上任首個國慶酒會中「夜市美食區」的大型看板裡，將香港街景當成台灣夜市，當時外交部表示，這是承包商製作的背板，外交部禮賓處雖有瀏覽上面文字，卻沒有注意到背板圖案。

鄭麗文說，2017年底，外交部發行新版晶片護照，護照內頁照片誤用美國華府杜勒斯國際機場照片；外交部起先否認錯誤，堅稱「百分之百是桃園機場」，最後才認錯道歉並表示：會嚴格檢討相關處理流程，做為日後精進業務的參考。

鄭麗文指出，2020年，台灣駐索馬利蘭共和國代表處」掛牌成立，但外交部臉書小編卻發文表示「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡～」，竟然外交部同意發文，是不是也把「中華民國」當成贅字？

鄭麗文直言，然而今天2021外交部再發生誤植事件，外交部先說，未來將精進製作品質與內容，幾小時後發布道歉聲明，稱將嚴格監督影片製作品質及內容。外交部不但未在第一時間道歉，還附上承攬攝製的電影公司道歉聲明。

鄭麗文強調，同樣的錯誤一再發生，出包時一律卸責承包商，負責把關、審核的外交部在哪裡？承諾日後精進業務的外交部在哪裡？這只凸顯不管過幾年，外交部品檢還是沒有精進，甚至只學習了蔡政府甩鍋、卸責的心態。