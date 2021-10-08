英國近日關注對岸軍機騷擾台灣防空識別區等議題，期盼建立有助於台海人民建設性對話的和平解決方案。外交部發言人歐江安表示，包括美、日、德、英等國紛紛對中方破壞區域和平的行徑公開表達嚴正關切，外交部樂見更多理念相近國家勇於在國際場合發聲，重視並關切台海安全遭中方片面破壞的危殆情勢。

英國外相特拉斯（Liz Truss）接受專訪時也強調，英國致力強化與印太區域的連結，將持續與印太區域深化經濟、外交及安全夥伴關係，並支持區域的和平穩定、捍衛共同利益，以及推展新的貿易機會。英國外相同時強調，英國將尋求強化與熱愛自由民主政體的同盟關係，挑戰惡意行為者及集權國家的影響力。

歐江安指出，外交部對英國政府關注台海和平穩定局勢的友台發言，表示歡迎及感謝。英國是台灣長期合作的關鍵夥伴，雙方互動交流密切，並共享自由、民主、人權的核心價值。英國政府近年來支持台灣參與國際組織，並於2021年擔任七大工業國集團（G7）主辦國時，協助促成在外長會議公報及領袖峰會聯合公報均強調，維護台海和平穩定至關重要，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。外交部感謝英國政府維持對台友好的堅定立場。

歐江安認為，中國人民解放軍對台灣不斷武嚇威脅，10月第一周擾台的軍機已超過150架次。中方威脅恫嚇的作法完全無助於創造有利兩岸雙方溝通對話的環境，只會讓更多台灣人民更加厭惡中國威權體制的蠻橫霸道本質，以及中國政府不斷對外擴張的野心。

她也強調，因應中國大量軍機入侵台灣的防空識別區（ADIZ），國際社會嚴密注意台海安全局勢及印太地區的和平穩定，包括美、日、德、英等國紛紛對中方破壞區域和平的行徑公開表達嚴正關切。外交部樂見更多理念相近國家勇於在國際場合發聲，重視並關切台海安全遭中方片面破壞的危殆情勢。未來我方將持續加強與民主自由體制的國家共同合作，確保台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。