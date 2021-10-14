傳出智利表態支持中國參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本參議員、自民黨外交部會會長佐藤正久對此表示，智利尚未批准CPTPP，目前不能參與新增成員談判。

CPTPP於2018年12月30日生效，簽署國有11國，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

英國、中國和台灣已申請加入，CPTPP若要接納新成員，必須獲得所有成員同意。

佐藤正久今天上午在推特發文表示，智利尚未批准CPTPP，目前對中國申請加入一事無法參與談判。

佐藤正久指出，有意加入的新成員必須獲得日本等現有8個已批准的成員全員同意。智利、馬來西亞與汶萊尚未批准CPTPP。

日本時事通信社報導，中國外交部表示，智利外交部長阿亞曼（Andres Allamand）13日與中國外交部長王毅電話會談時，表達「堅決支持」中國參加CPTPP與「一個中國」原則；不過智利並未對外公布有這場會談。