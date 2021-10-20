由財團法人台中市文化基金會暨財團法人台中縣文化基金會聯手主辦的「第一屆藍青挺青年培力營」，激發年輕朋友投入公共事務，強化為民發聲的熱誠與能力；國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，基金會將積極培育年輕一代投入公務參與政治實務，擺脫國民黨與年輕人脫節的標籤。

藍青挺表示，「第一屆藍青挺青年培力營」營隊預計將海選逾300人，最終入選50人對公共事務有興趣的18至35歲青年，11月13、14日聚一堂，透過角色扮演與行銷、領導等實務課程，激發年輕朋友對公共事務的無限想像，強化為民發聲的手法與能力。

過去的營隊常被質疑訓而不用，藍青挺強調，這次營隊將結合里長與議員，提供參與營隊的優秀青年，到地方基層實習的機會，有能力將夢想化作理想，再將理想進一步實現。

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，營隊是非常好的開始，能透過青年的活力與想像力，提供國民黨源源不絕的活水與希望，並且從中找尋未來從事政治工作的人才。

藍青挺青年培力營總召鄧凱勛指出，過去在學校就已經發現，國民黨在青年耕耘這塊十分弱勢，踏入政治圈擔任民代助理後，這個問題更是亟待解決，願意留在藍營打拚的年輕人著實寥寥無幾。

鄧凱勛說，究其原因黨的大門不夠為青年敞開必為其一，因此希望透過舉辦培力營的方式，吸引對公共事務有興趣的年輕人，除了可以更深入了解國民黨外，並透過政治實務訓練與加強青年善用行銷工具的技能，讓「藍青」的聲音能夠更多地在主流平台出現，擴大影響更多志同道合的青年。

藍青挺強調，師資陣容堅強，並且在行銷與實務兩方面並重，將請到國民黨青壯世代立法委員江啟臣、中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡、台中市最年輕議員羅廷瑋、知名網紅好男等等擔任講師。

實習陣容邀請南區福平里里長張啟龍、南屯豐樂里里長蔡奇洲、西屯福雅里里長王勝偉、西區公平里里長魏素真、北屯新平里里長李良仁力求給學員有耳目一新的感覺。

藍青挺說，在青年完成實務實習後，將讓有心發展地方公共事務的青年選填志願分發到市議員黃健豪、黃馨慧、羅廷瑋及台中市快樂志工團副總團長邱愛珊等等服務處做媒合就業，實現獲得一展抱負的機會及管道。