短影音分享應用程式TikTok等大型社群媒體公司明天到美國國會作證時，將因平台內容可能助長了孩童破壞公物歪風而面臨質問。

聯邦參議院商業委員會（Senate Commerce Committee）安排TikTok、Alphabet旗下YouTube、Snapchat等公司赴聽證會作證時表示，這些人氣應用程式「被錯誤使用在傷害孩童、提倡破壞行為上，例如在學校搞破壞、致命挑戰、霸凌、飲食失調、操控性的網紅行銷、打扮等等」。

路透社看到TikTok美國公共政策負責人貝克曼（Michael Beckerman）準備在聽證會發表的證詞，內容寫道，TikTok團隊迅速行動，下架「狡猾的偷竊」（devious licks）相關內容。

TikTok這股「狡猾的偷竊」歪風，助長學生竊取學校公物或破壞設施等行為。

貝克曼證詞寫道：「我們最近看到TikTok與其他平台愈來愈多『狡猾的偷竊』相關內容，我們的調節團隊迅速採取行動移除這些內容，重新導向主題標籤與搜尋結果…來阻止這些行為。」

貝克曼還說，TikTok「針對這些侵犯性的內容對我們團隊發出特別指引，積極偵測與移除內容，包括影音、主題標籤以及和這種歪風相關的音檔」。