臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）上周大動作宣布臉書更名為Meta，虛擬世界先驅對此不以為然，抨擊臉書更名用意就是想要搭便車。

元宇宙今年已成為科技圈的熱門話題，企業與投資人都希望搭上下一波大趨勢的列車，但元宇宙有如今這番成就得多虧早期採用者多年來的耕耘。

兩年多來舉辦各種元宇宙聚會的美國人卡佩爾（Ryan Kappel）指出，「他們（臉書）基本上就是試圖在我們多年來打造的基礎上做文章，並且藉由更名來將元宇宙包裝成是他們公司的產品。」

針對外界的批評，臉書並未就此立即做出回應。

臉書上周四宣布將公司名稱改為Meta Platforms，同時公布建立其自家虛擬實境數位世界的計畫細節。臉書宣布更名正值該公司面臨國會議員和監管機構對其市場勢力過大、演算決策和對其服務濫用進行監管的批評。

在虛擬世界中，用戶可以經由化身四處走動、結識朋友並玩遊戲。一些根據區塊鏈開發出的產品還允許用戶炒作虛擬房地產。

一位名叫Pranksy的英國加密貨幣投資人表示，「我認為臉書將早期的公司名稱換掉，原因在於許多品牌對此一領域感興趣，所以臉書想盡快合法地取得新商標。」

2017年創立元宇宙Somnium Space的席查夫（Artur Sychov）指出，臉書執行長祖克伯宣布更名讓人感覺「倉促，有點像是試著將臉書憑空寫入目前正流行的元宇宙中。」

席查夫與其他1000到2000名的經常用戶平均每天花在Somnium Space的時間長達5個小時。

虛擬世界Decentraland的營運商通訊主管卡爾（Dave Carr）指出，臉書更名的舉動可能會遭到元宇宙用戶的抵制，因為用戶會擔心臉書對內容的控制。

卡爾說，「對於想要對所居住虛擬世界的未來有決定權、掌控自己創意產出所有權的用戶來說，都會選擇去中心化的版本。」他還表示，Decentraland的元宇宙環境就是去中心化，而臉書的方案可能偏向中心化。