「台北熊好券」幾經波折，終於通過議會審查，並於5日抽出獎號，中籤者即日起可開始消費，到明年1月2日止。台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩5日晚間在臉書透露自己終於不是國家級邊緣人，超開心抽中市集券跟饗購券，更加碼曝光一張大學時期的打工照片。結果超多網友們都在關注在她的髮型跟身材，直呼「好清純啊」。

黃瀞瑩在臉書指出，超開心抽中市集券跟饗購券，在使用台北通查詢店家時，看到很多優質餐廳加入熊好店家的行列，這讓她突然想起大學時期曾在餐廳打工的經驗。她透露，那時候每個周末假日都去打工一整天，很多客人都會點店內的招牌「德國豬腳」，自己最怕中餐跟晚餐這兩個時段，因為自己手太小、力氣又太小，沒辦法一次拿很多盤子，常常拖累同事。

黃瀞瑩也不忘宣傳，最近真的有太多活動可以跟大家分享了，趁這個機會，再跟大家講個好消息，拿著熊好券來台北消費，每筆超過200元的發票還可以登錄「2021台北購起來」抽百萬名車跟iphone13。

由於黃瀞瑩曬出一張當年打工的照片，身形相當瘦、頂著一顆妹妹頭的青澀模樣，瞬間成為網友熱烈討論焦點，不少人都留言表示，「學姐的頭髮好茂密喔」、「您哪位？(驚)」、「真的好瘦啊」、「也太青春洋溢」、「超瘦，而且頭髮好蓬，好美」。後來黃也現身留言表示，「大家別歪樓，重點還是熊好券要用起來」。