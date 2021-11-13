有些追求刺激的情侶喜歡打野戰，其中電影院也是情侶啪啪地點，他們會趁放映電影時摸黑激戰，以為沒有人會發現，但事實並非如此。國外一名在電影院打工的少女，日前在TikTok透露，顧客在電影院裡的一舉一動，其實都會被監視器拍下。

根據《鏡報》報導，國外一名在電影院工作的17歲少女@.no1headache日前在TikTok透露，「當顧客來到電影院，想偷做些下流的事時，其實我們都看得到」，由於不少情侶來看電影，會趁熄燈時激戰，以為現場全黑，沒有人會發現，但其實電影院裡設有監視器，無論坐在哪，電影院員工都看得見。

從影片中可見，影廳內8個不同角度的監視器畫面，而且畫面都清晰無比，不僅如此，原PO提到，電影院內還有夜視鏡，因此客人在電影放映期間，一舉一動員工都看得見，而每當發現有情侶在偷歡愉時，他們都會感到非常尷尬，此秘辛曝光後，影片累積1680萬觀看次數，許多人都驚呼不已。

過去也有台灣網友在Dcard詢問「請問電影院影廳裡有監視器嗎？」，就有一名曾在放映室工作的網友表示，基本上影廳內每個角度至少會有一台監視器，「正對面的前後都是高倍數可調整，角落4台、前後2台、正上方360廣角2台，各個都帶有紅外夜視功能，全暗還是看的到」，用於發生失火、糾紛或盜拍時，能夠迅速釐清原因。

另外，就算坐後座且動作低調，還是會被發現，建議這種私事還是回家做，雖然員工有時會睜一隻眼閉一隻眼，但若是有其他人反映就是報警處理，而且影廳後面也有工讀生或工作人員巡場，顧客若因此事而被趕出去，可就非常尷尬了。