【愛傳媒葉毓蘭專欄】年節將至，這幾周來我不斷收到海外親友們對於防疫旅館一房難訂、或是天價住宿的陳情與求助，只可惜我沒有IT大臣那麼厲害，苦苦地固守電腦前一個上午，也是找不到合適房價的空房釋出，在先訂到房才能訂機票的政策前面，許多海外國人不是鐵了心花下二三十萬、不然就是索性留在海外，不回台過年了。

這種關於回國規定的限制，其實不僅止於年節期間的返鄉潮，自疫情爆發以來，我們對於強制隔離14天的檢疫，雖然有其必要性，但這幾個月來也有許多特殊的案例，令人覺得指揮中心的種種規定不免不近人情。

有些緊急的狀況，如奔喪或探病等，不是需要每天或每兩天提供陰性報告，需要一直去醫院花高昂的費用（四五千甚至上看八九千元）做PCR檢測，就是一天只能外出兩小時，導致有位先生回國探視重病的母親，特地定了醫院旁邊的防疫旅館，卻在母親臨終接獲通知時，因為稍早已將兩個小時的時間用完而無法見到最後一面的人生憾事。

在11月3日的質詢中，我將這些我接觸到的案例分享給陳時中部長，希望指揮中心也能夠苦民所苦，將這些不合理的限制適度的放寬，指揮中心當然也收到比我們更多類似的陳情，他們也承諾會在合理的範圍內討論出更合適、便民的方法，疫情已經造成我們諸多的不便，但在真正緊要關頭時，希望政府可以更體恤人民，別讓他們留下一生的遺憾。

作者為立委、前警大教授

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