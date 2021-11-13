華南雲系東移 玉山降雪2公分 09:212021/11/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到華南雲系東移、東北季風影響，今天上午5時玉山開始出現降雪，並且下至上午7時20分、並且累積約2公分。（氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到華南雲系東移、東北季風影響，今天上午5時玉山開始出現降雪，並且下至上午7時20分、並且累積約2公分，中央氣象局預報員葉致均表示，目前因為僅有玉山接近0度，其餘如合歡山等高山尚未接近0度，因此尚未觀測到降雪。 葉致均提及，由於今天過後水氣會減少，因此明天降雪機率應該不大。 高端可混打游淑慧嗆「是重打2劑」 疑有內情：為誰突然開放？ 天貓、京東 低調公布雙11交易額 #華南雲系 #東移 #2公分 #葉致均 #玉山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天貓雙11賣破5千億 增速反大減 04:102021/11/13 全球財經 疫燒北京 東直門醫院、商場急關閉 04:102021/11/12 焦點新聞 玉山下雪了！全台水氣增 兩地有大雨機率 07:512021/11/13 生活 Disney＋登台 讓你免費看2年！ 台灣大：半小時湧入6千人申辦 04:102021/11/13 財經要聞 新．廚．上．菜－原生食材好味道！台北VG Encore 新廚新菜有新藝 04:102021/11/13 產業特刊 酒後玩真心話大冒險動嘴又動手 淫男連硬上2名女大生 08:302021/11/13 社會 陳時中包廂低消2萬5！超澎湃菜色曝光 網驚：當官這麼爽 08:062021/11/13 政治 吳東融開轟建功 猛獅M4凍住 04:102021/11/13 運動天地 美中非洲角力戰 美國轟炸機 低空飛越吉布地 04:102021/11/13 國際大事 2020總統大選前爆發 綠營指控對岸以資金、假訊息操控選舉 王立強共諜案 向心夫婦不起訴 04:102021/11/13 焦點要聞 北市APP連接有聲號誌 年底2路口試辦 04:102021/11/13 地方新聞 生活熱門新聞 擦撞原因「男大生鬼切」 風向為何一面倒 網揭關鍵 - 生活 瑪莎拉蒂惡少同夥淨水行也被出征 網一看Google資訊全笑翻：太有才 - 生活 77萬高端人想出國再打兩針 醫喊話：當前面沒打過 - 生活 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 - 生活 惡少爸帶6萬探望被酸爆 內行人曝套路：其實他很聰明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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