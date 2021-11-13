受到華南雲系東移、東北季風影響，今天上午5時玉山開始出現降雪，並且下至上午7時20分、並且累積約2公分，中央氣象局預報員葉致均表示，目前因為僅有玉山接近0度，其餘如合歡山等高山尚未接近0度，因此尚未觀測到降雪。

葉致均提及，由於今天過後水氣會減少，因此明天降雪機率應該不大。