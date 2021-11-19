演訓學員使用釘耙移除燃料。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

演訓學員手持砍刀開闢防火線。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

演訓學員穿梭在草比人高的草叢中。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

秋冬季節天乾物燥，梨山因地勢陡峭且林相多為針闊葉混合林或二葉松林，一旦發生山林火災，搶救不易。為了使救災人員熟悉梨山地區特殊林相、林型及地形，東勢林區管理處邀集40位菁英，舉辦「梨山地區高海拔森林火災搶救支援共同訓練」，提前部署防範森林火災。

聯合演訓邀集南投、羅東、花蓮及東勢林區管理處麗陽和梨山工作站、退輔會森林保育處等40位菁英交流經驗，模擬高山森林火災情境，分組進行幫浦操作、防火線開闢，並依據芒草地或二葉松林等火場環境，因應現場風向及地勢高低，研判採取最佳搶救策略。

救火隊隊長綜合研判現場環境，確認防火線開闢位置、方向後，依人員分工，由先行人員持砍刀、鏈鋸或割草機開路，隨後手持釘耙、砂石耙人員進場移除燃料，開闢長60米、寬3米的防火線，還挖出防火溝，讓各單位人員實際進行救火技能操作及傳承。

曾參與今年玉山救火的學員分享當初不顧一切拼命開闢30公尺寬防火線，成功防堵火勢延燒的驚險過程，令參與人員讚嘆與佩服。

東勢林區管理處提醒民眾，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，請勿因小失大。也再次呼籲，進入山林請勿亂丟煙蒂、勿生火(引火)煮食、勿燒墾，以免發生火災，共同保護珍貴森林資源。