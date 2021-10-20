今年疫情再度嚴峻，富士達保經仍秉持熱心公益精神回饋社會，包含捐助弱勢團體及物資、推廣教育發展，富士達保經董事長廖學茂也長期關注社會議題，並實際響應各式公益活動，今年推出新書《成功的祕道：人脈學院》，並將所有版稅收入全數捐給「張老師基金會」作為服務經費等。富士達保經上下齊心持續投身公益與善盡企業社會責任，第四度榮獲「華人公益金傳獎」的肯定；廖學茂也連續四屆榮獲「華人公益企業人物金傳獎」。

廖學茂表示，「公益」不分你我，任何人只要有能力，都應該貢獻一己之力、盡力回饋社會。只要擁有一顆向善的心，無論是出錢或者出力，也無論付出的多寡，都將為台灣各個角落帶來一股正向的力量，也能讓人生有不一樣的幸福與體悟。因此，除了身體力行之外，也鼓勵所有富士達保經的主管及同仁，在自己能力範圍內去貢獻社會，善盡社會企業責任。

廖學茂長年捐款支持並投入「張老師基金會」做公益，今年推出新書《成功的祕道：人脈學院》，除了傾囊相授人生的經驗外，更將所有版稅收入(扣除人事成本後)全數捐給「張老師基金會」作為服務經費。近幾年廖學茂擔任中華保險服務協會理事長，除了關注教育發展與金融保險知識的推廣，也獎助年輕學子到海外遊學，提升國際觀。此外，廖學茂任教於朝陽科技大學擔任講座教授，將自身經歷傳遞給莘莘學子。

「華人公益金傳獎」是表揚企業對於回饋社會、參與公益的指標性獎項，富士達保經自創立以來始終秉持「善」的企業理念，至今獲多項大獎肯定，包含「國家品牌玉山獎」、「保險信望愛獎」、「傑出企業金鋒獎」、「金品獎」等；即便現在疫情嚴峻，富士達保經仍持續投入公益幫助他人，提供專業且有溫度的服務，期許未來能帶動更多善的循環，讓社會充滿更多的愛。