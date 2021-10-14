位在高雄鹽埕區的城中城大樓，今（14）日凌晨3點發生火警，火勢猛烈讓全棟12樓一度陷入火海。本次大火事件目前已累積造成46人死亡，41人受傷，傷亡相當慘重。美國、英國、俄羅斯、日本、韓國等多國主流媒體均火速報導，予以關注。
根據稍早之前多家外媒的快訊，高雄城中城大樓的大火已釀成46人死亡的悲劇，令多國媒體關注。《路透》、英國《雅虎新聞》、《華盛頓郵報》、《美聯社》、《俄羅斯新聞通訊社》等都將46人不幸喪生入標，關注本次大火造成的傷亡程度令人心驚。
《紐約時報》的標題則特別點出城中城火災事件「現場有如一片火海」，關注本次火勢之猛烈。美國《CNN》、英國《BBC》、澳洲《ABC》新聞、《LA Times》等外媒，則點出本次火警發生在南台灣。根據了解，本次城中城大火是高雄有史以來死亡人數最慘重的事件，也是全台灣26年來死亡人數最多的火災事件。
鄰近台灣的日本，則《NHK》、《朝日新聞》等媒體，也都有關注本次城中城大火事件；香港英語媒體《南華早報》、南韓《韓國每日經濟》、MBN電視台等也都有報導，顯見本起事件傷亡之慘烈。
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