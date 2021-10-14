大陸國台辦今天（14日）發布〈國台辦發言人就民進黨當局不斷歪曲攻擊聯合國大會2758號決議發表談話〉，指責民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，無視國際關係基本準則，在各種場合、以各種方式不斷歪曲攻擊聯合國大會第2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則，散布台是「主權國家」謬論，為謀求所謂「台灣獨立」編織謊言，是十分危險的謀「獨」挑釁。

〈談話〉稱，民進黨當局歪曲攻擊聯大2758號決議，本質上是企圖否認台灣是中國一部分。台灣是中國的台灣，歷史和法理十分清楚。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，長期散布「台獨」史觀，欺騙島內民眾和國際輿論，公然挑戰國際社會公認的法理與事實，但改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。

〈談話〉稱，民進黨當局歪曲攻擊聯大2758號決議，拿「代表權」說事，是對國際法的無知與蔑視。1971年第26屆聯大以壓倒性多數通過2758號決議，從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。多年來的實踐充分證明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣的主權。中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。台灣是中國的一部分，根本不存在其在聯合國的所謂「代表權」問題。民進黨當局炒作台灣「代表權」，公然蔑視國際關係基本準則，圖謀製造「兩個中國」、「一中一台」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。

〈談話〉稱，民進黨當局歪曲攻擊聯大2758號決議，聲稱要為台灣謀取「國際空間」，目的是為了製造政治事端。關於中國台灣地區參與國際組織及其活動問題，我們的立場和國際社會共識十分明確，那就是必須在一個中國原則基礎上加以解決。2009年至2016年，中國台灣地區得以「中華台北」名義、觀察員身份參與世衛大會，就是在一個中國原則前提下，通過兩岸協商解決的。2016年以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商的政治基礎，直接導致中國台灣地區無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。

〈談話〉稱，台灣同胞是中國人。我們高度重視台灣同胞參與國際活動的願望與關切，無論經濟、社會、文化、體育活動，還是衛生健康、防疫抗疫，我們都在一個中國原則前提下，盡最大努力為台灣同胞作出妥善安排。我們樂見台灣同胞在世界舞台上展示中國人的風采。我們在海外廣泛開展接種新冠肺炎疫苗的「春苗行動」惠及包括台灣同胞在內的全體中國公民，讓大家有疫苗可打。當台灣同胞在海外遭受災害、戰亂時，我們的領事保護為他們遮風擋雨。事實證明，只有在一個中國原則前提下，廣大台灣同胞的利益福祉才能夠在國際上得到有效維護，他們的腰桿才能更硬。台灣同胞作為中國人與全國各族人民一道共享大祖國在國際上的尊嚴和榮耀。恰恰是民進黨當局和「台獨」分裂勢力，使台灣同胞切身利益受到損害。

〈談話〉稱，中國的統一事業是正義事業，得到國際社會的廣泛擁護和支持。這是聯大2758號決議在當前形勢下最鮮明的時代特點。這一決議體現了國際法權威，不容歪曲，不容挑戰。

〈談話〉稱，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。實現祖國完全統一的歷史車輪滾滾向前，不可阻擋。「台獨」分裂分子必受清算。正告民進黨當局，任何謀「獨」伎倆都是徒勞的，跳得越高，摔得越慘！