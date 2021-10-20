台灣亞洲交流基金會今天發布「台灣與台商形象泰國調查計畫」，台亞基金會兼任資深研究員暨調查計畫主持人徐遵慈指出，我國將泰國納入免簽證適用國家之後，有效提升台灣整體形象，建議延續政策並適度放寬防疫門檻。

根據調查，高達九成的受訪企業主管曾到過台灣，其中有六成最近一次來台灣是在2016年，推測與當年度8月1號將泰國納入免簽證適用國家有關。赴台以公務目的佔比最高，不論是公務出差或是參加展覽及會議。

質化調查結果顯示，台灣整體形象正面，但因接觸到台灣相關訊息相對粗淺，因此不清楚台灣的具體形象。2016年台灣開放泰國免簽入境後，有效提高泰國民眾前往台灣旅遊的意願。

徐遵慈建議，我國除了延續免簽證政策，也應在提前規劃適度放寬防疫門檻的條件，降低已接種疫苗旅客來台旅遊的門檻。

此外，有關於我國積極推動的新南向政策，九成受訪企業主管表示聽過或知道新南向政策，而這群人當中又有九成對此給予正面評價，並認為有助於推動台灣與泰國之間的交流。

徐遵慈指出，在新南向架構下，人才培育可從充實僑教師資、擴大產學合作國際專班、持續推動「新南向培英專案獎學金」，帶動雙邊產業及高階（博士）人才往來，並針對泰國需求，分配更多獎助名額、投入資源在人才較有迫切需求的領域。