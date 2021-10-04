外交部製作「2021，台灣有你」慶祝國慶，影片誤植瑞士阿彭策爾山區的原畫面。（摘自外交部國慶影片）

國慶即將到來，外交部製作一段國慶影片，影片「玉山主峰」空拍畫面被發現竟是瑞士阿爾卑斯山區的畫面。對此，國民黨台北市議員游淑慧列舉外交部往年低級錯誤，她直批「外交部賴皮化」，並質問「吳釗燮愛台灣？」

游淑慧今天在臉書列出：

105年，外交部印尼代表處拍機密電報回部，報告蘇震清案，日期【誤植】106年；連西元、民國都傻傻弄不清，還報告什麼機密情資。不見官員處分負責？

106年，55萬本新版的中華民國護照內頁，卻【誤用】美國杜勒斯機場當作桃園機場。處分是：前後兩任高階文官領務局長接受處分。

110年，外交部國慶影片，【誤用】阿爾卑斯山脈當作台灣地標－玉山。除了廠商道歉外，不見官員處分負責。

游淑慧更指出，107年至今，吳釗燮部長任內斷交5國，被稱為斷交部長，卻不見部長處分承擔。

游淑慧強調，吳釗燮口口聲聲愛台灣，卻連台灣風景都搞不清。外交屢屢犯下低級大錯，卻不見官員風骨負責！大嘆「真賴皮，到底有什麼錯是部長的錯？」