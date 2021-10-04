新冠疫情肆虐，許多台商已快2年未返台，依法將被除籍。將接任國民黨副祕書長的北市議員羅智強喊話，自己要特別向副總統賴清德請命，在防疫規定中增設除外條款，為海外國人與台商可能遭除籍的問題解套，「賴副總統若能促成此事，可展現不同於他人的氣度！」

羅智強指出，因疫情關係，許多海外國人不便返國，尤其現行在規定下，海外國人及台商回台往返一趟，需做十幾次的核酸檢測，機票加防疫旅館至少十萬元起跳，時間及旅費成本太過高昂，使得許多人難以成行。

羅智強表示，防疫規定下的種種不便，以及為減少疫情傳播風險，很多海外國人及台商已近兩年沒有返國，面臨戶籍被除籍的困境，一旦超過兩年未入境而被除籍，不但影響明年底縣市長選舉的投票權，對娶了大陸配偶的台商而言，更可能使得家人受牽連。

羅智強認為，若他們的戶籍被遷出，尚未拿到中華民國國籍的大陸配偶，也將喪失居留證，進而影響未來取得身分證的權益，已有海外國人在公共政策網路平台提議，呼籲政府在防疫期間，停止對海外國人「出境超過2年，遷出戶籍」的限制。

羅智強直言，而內政部目前的回應還是不願放寬規定，但總統蔡英文日前才說，希望所有台商可以為台灣在世界打開更多的商機，「請蔡總統先幫幫台商，再讓台商一起幫台灣忙」。

羅智強說，自己要向賴清德請命，去年疫情之初，賴清德曾公開表示，「中國大陸」疫情越來越嚴重正是兩岸共同合作的時機，台灣應該義不容辭協助對岸解決嚴重疫情，也曾說兩岸的共同的敵人是傳染病，「賴清德這種聲音在民進黨中絕無僅有，可見他不僅能跳脫意識型態、更具人道關懷之心。」

羅智強強調，他想請賴副總統出面當個公道伯，與蘇院長溝通溝通，向蔡總統陳情陳情，在防疫規定中增設除外條款，為海外國人與台商，可能遭除籍的問題解套，賴副總統若能促成此事，可展現不同於他人的氣度。