香港女星李麗珍剛出道時外型甜美，總是演出青春少女角色，後來為了尋求突破，不惜脫衣解扣，下海演出《愛的精靈》、《蜜桃成熟時》等三級片，從此奠定她性感女神的地位。而她與音樂人前夫許願所生的女兒許倚榕，也遺傳母親美貌基因，24歲長得亭亭玉立，近日更在社群網站曝光多張寫真，舉手投足散發出的性感風情，連朋友都忍不住留言驚呼美到認不出！

李麗珍當年嫁給音樂人許願，被媒體封為「美女與野獸」組合，更有不少網友擔心兩人所生的女兒許倚榕長大後顏值堪憂。不過近來許倚榕在社群網站的多張火辣寫真，似乎就推翻了外界擔憂，照片中的她展現性感一面，穿著低胸緊身短裙大露酥胸與一雙誘人美腿。

許倚榕遺傳自媽媽李麗珍的亮麗外型，更是在網路上引發熱議，「跟媽媽年輕時一樣漂亮」、「真的漂亮人又好」、「拍部蜜桃成熟時2.0」，連熟識她的友人也驚艷寫下「太漂亮！第一張照片根本認不出來是妳」。

而幫她拍下這組性感寫真的攝影師也透露，許倚榕與媽媽散發著相近氣質，卻有著獨特的個人風格，大讚她是非常隨和又有可塑性的女生。可惜李麗珍過去受訪時表示，女兒對演藝圈沒興趣，對這種生活也沒興趣，畢竟演藝圈壓力太大了。