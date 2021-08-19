聯電集團榮譽副董事長宣明智，去年談及兒子宣昶有經營的宣捷生技公司，被法院判賠2億5500萬元，直指兒子「被設局、被利用、被脅迫」，兒子的合夥人華盛營建公司因此控告宣明智侵害名譽權，求償1元並登四大報道歉，台北地方法院判決宣免賠及道歉。可上訴。

宣明智去年12月26日參加向陽公益基金會20周年慶，大方捐款1000萬元當作揭弊獎金，鼓勵吹哨者站出來。當時有媒體問及宣昶友被判賠2億5500萬元的官司，宣明智替兒喊冤表示「被設局、被利用、被脅迫」。

媒體採訪宣明智後報導，宣捷生技2016年和華盛共同投標新竹都更案，簽約前夕宣捷突然喊卡，最優申請人資格被取消，導致華盛繳納的保證金全被沒收。華盛提告向宣捷求償，宣捷雖抗辯標前協議書內容違背政府採購法，應屬無效約定，但法官仍判宣捷敗訴。

華盛認為該報導已損害公司名譽，因而對宣明智提告，求償1元並在四大報刊登道歉啟事，台北地院審理後認為，宣明智身為宣捷公司董事，面對記者詢問宣捷與華盛的民事糾紛而答覆，是主觀意見表達，且為適當評論不構成侵害名譽權，判決免賠償及道歉。