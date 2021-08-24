一名楊姓女子，受吳姓好友之託，平日趁吳女夫妻上班時，照顧3歲大的兒子與5月大的女兒，但兩人卻細故，發生過言語與肢體衝突，楊女一怒之下，竟拿自己幅嫆的安眠藥，餵食給5月大女嬰，造成女嬰全身癱軟，意識模糊，險釀出人命，吳姓夫妻發現真相後，一怒告上法院，楊女一審遭判有期徒刑一年，經上訴後，高雄高分院維持原判。

根據判決書記載，楊姓女子與吳姓女子為朋友關係，吳女因為必須上班，委託楊女照顧5個月大的女嬰，108 年7 月29日，楊女因細故與吳女夫妻發生言語、肢體衝突，一怒之下，竟拿自己服用安眠藥餵食女嬰，導致女嬰全身癱軟

無力、意識障礙及活力下降。吳女夫婦下班返家，發覺男嬰身體狀況有，送醫救治，驗出體內有安眠藥成分，一怒之下立刻報警提告。

但楊女辯稱，安眠藥是女嬰3歲大的哥哥拿給妹妹吃，她發現女嬰嘴裡有安眠藥，立刻拿水給女嬰喝，試圖把藥拿出來，但女嬰卻將藥吞下去，否認犯行。

法院查出，案發當時，僅有保母與女嬰同處一室，該款安眠藥乃綠色膠囊形狀，以兩排共10顆之方式，密封充填於透明泡殼內，並非散裝或隨手可得，且女嬰的哥哥為年僅3歲之幼童，取藥、餵藥動作除超逾該年紀幼童之日常生活經驗，並須相當精細之手指動作始能順利執行，難以想像女童哥哥會自行拆取上開藥物給妹妹食用。

且女嬰父母2人下班返家發覺女嬰身體異樣時，楊女明知女嬰已服入安眠藥丸，卻刻意隱瞞真相，反指女嬰是遭到哥哥壓擊腹部，直到醫院檢查女嬰腹部無明顯外傷，放射線檢查也無異常，經追問後才坦承女嬰異樣反應，是因為服食安眠藥導致。

高雄高分院法官審酌，楊女受吳女夫妻所託照顧女嬰，本應善盡保護、照顧之責任，卻因與吳女等發生肢體衝突，即不顧女嬰身體健康，餵食安眠藥1 顆，造成僅有5 月大之女嬰全身癱軟無力、意識障礙、活力下降，犯罪手段對未滿1 歲之女嬰具有高度危險性，稍有不慎甚至可能導致死亡結果，且其犯後矢口否認犯行，又未與女嬰父母達成和解，依傷害等罪，判處有期徒刑1年，維持一審判決。