苗栗縣長徐耀昌接見陳秉彥父子，替他們加油打氣繼續努力。（謝明俊攝）

三義高中學生吳耀忠和外公吳永南。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌鼓勵吳耀忠繼續服務長輩付出。（謝明俊攝）

徐瑋佑全身投入國際兒福事務及身障運動。（謝明俊攝）

南湖國中林昕穎出身貧苦但仍熱心助人，姐代母職。（謝明俊攝）

泰興國小學生陳翰拿過全國語文競賽首獎。（謝明俊攝）

苗栗縣除徐耀昌30日上午接見5名總統教育獎得主。（謝明俊攝）

苗栗縣今年共有5名學生榮獲總統教育獎，其中頭份國中自閉生陳秉彥充分發揮音樂及繪畫專長，9月將進入台南應用科大音樂班就讀，三義高中學生吳耀忠不為血癌所困，積極協助家鄉長輩營養午餐，有輕度智能障礙的泰興國小同學陳翰，在全國語言競賽獲得首獎，竹南高中徐瑋佑不畏身體殘障，投入兒福組織活動，南湖國中同學林昕穎出身窮苦但樂於助人，苗栗縣長徐耀昌30日上午特別接見，勉勵他們未來能繼續發光發熱。

今年從頭份國中畢業的陳秉彥，自幼就檢查發現是自閉兒，但陳家父母又驚喜發現陳秉彥對音樂很敏感，從3歲起就替他找到音樂導師帶領陳秉彥在音樂路上發展，陳秉彥對音樂有很強的天分，只要他聽過的音樂，就可以隨手彈出，而且還可即興變化組合，陳秉彥彈起琴來就如音樂精靈一般，無拘無束。

陳秉彥也喜歡繪畫，連續多年獲得文薈獎肯定，並用來回饋給其它弱勢，今年陳秉彥獲得台南應用科大7年制專科音樂班錄取，將在9月間入學，陳秉彥自稱對於遠赴台南就學，感到會緊張，不過，母親將依如過去一樣，將會全程陪同愛兒完成學業。

三義高中學生吳耀忠，出身三義鄉西湖村吳姓大家族，三歲罹患了急性骨髓性白血病，治療過程發生了中風、癲癇的併發症，至今還飽受癲癇之苦，但病魔反而讓他愈挫愈勇，因癲癇發作導致腦部受損，記憶力減弱，但他仍發憤向學，努力不懈，還不忘勇於助人。

吳耀患從國小四年級開始，年年參加傳愛園遊會設攤義賣。國小畢業後就加入三義鄉溫馨廚房擔任志工，利用假日為獨居長輩烹煮、配送熱湯。國二時因表現優良獲選擔任溫馨廚房三義團長，高二時獲選榮任三義高中志工社第5屆社長，還將教育獎所獲獎金部分捐給溫馨廚房，熱心服務的精神令人敬佩。

泰興國小學生陳翰是泰雅族人，出生為雙胞胎早產兒，弟弟為聽障，陳翰則是心臟不好。父母分居後，兩兄弟跟著媽媽、外婆，租住在大湖鄉一間簡陋的房子，家中生計靠年邁的外婆打零工，以及媽媽在台中冷凍廠的工作薪水來支撐。陳翰在幼兒園時期被鑑定為輕度智能障礙，老師的鼓勵讓他找到自信面對學習，喜歡運動的他，並沒有因早產的心臟問題而退縮，反而參加了各類比賽，更跟隨學校師長，登上泰雅族的聖山─大霸尖山。

四年級接觸族語，利用課餘時間加強族語練習，通過了初級、中級族語認證，並在2020年國語文競賽本土語言情境式泰雅族語演說得到首獎、陳翰自許將來要成為族語老師，傳承文化並支持跟他一樣需要幫助的泰雅子弟。

南湖國中同學林昕穎雖然家逢變故，仍堅強地在困難的處境中掙扎求生，樂觀進取，從小便經常參加國語朗讀、客語口說藝術、英語劇場等比賽，屢獲佳績。清秀嬌小的她擁有好人緣，積極參與校內外活動，自母親、祖父母相繼過逝後，她更姐代母職，既要打理三餐、整理家務，長年照顧發展遲緩多重障礙的妹妹，從不抱怨，在一切都安頓後的深夜裏還要兼顧課業，在校主動付出熱心公務、照顧弱勢樂心助人。

在一次國語文競賽前夕，因為父親突然輪班無法照顧妹妹，只好央求老師帶著妹妹一起參賽，林昕穎一面準備比賽，又要安撫妹妹在休息區無厘頭的聲響與舉動，展現強大的心理素質及應變能力，現在更為了照顧妹妹，高中選擇住家附近的卓蘭高中就讀，雖處逆境仍樂觀進取，勇敢面對挑戰。

竹南高中學生徐瑋佑，生長在一個單親家庭，但媽媽卻用滿滿的愛和關懷照顧瑋佑和弟弟，讓他們健康快樂的成長。瑋佑國中時罹患重病，脖子以下完全動彈不得，連呼吸都得借助機器幫忙。經過半年治療後，雖然出院，但往後的人生都必須倚賴輪椅生活。

瑋佑持續復健，終於可以自理生活，他參加了兒少培力課程，了解聯合國兒童權利公約，積極參與公共事務，除了代表苗栗縣及中央參加各種會議及活動，更曾以兒福聯盟兒少特務的身分，赴泰國參加2019亞洲兒童高峰會。

熱愛運動的徐瑋佑，嘗試各種身障運動，包括身障手搖車、游泳、田徑等，目前除了繼續參與公共事務及從事身障運動，也參加助理主持、影片拍攝、活動接待等，嘗試激發自己的潛能，不想讓生命留白。

縣長徐耀昌30日上午在縣府接見5名同學，並致贈獎勵金、獎牌，希望5人繼續在自己所長領域發揮，繼續發光發熱。