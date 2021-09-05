國際獅子會300-C1區台中市崇倫獅子會聯合社服捐贈31萬愛的助學金。(南台中家扶提供)

疫情稍稍趨緩穩定，孩子們也回到校學上課。家扶孩子身處經濟貧困，受疫情影響家庭生計與工讀機會，非常需要助學人的幫忙。國際獅子會300-C1區台中市崇倫獅子會發起「獅子有情，讓愛飛揚」聯合社服，結合37個分會及單位，共贊助愛的助學金31萬元，支持家扶同學圓大學夢以及穩定就學，現場邀請三位大學新鮮人分享他們故事。

阿叡的父母離異，由爸爸照顧他，但爸爸的精神和身體狀況不太穩定，工作一直以來都是斷斷續續，阿叡求學階段所需要的學費和生活費，都是靠獎助學金來維持。阿叡就讀公立高中，在校成績名列前茅，因為家裡狀況關係，阿叡立志考牙醫系，希望賺錢擺脫貧窮。

崇倫獅子會長林君宇表示，獅子會宗旨是關懷疾苦，扶弱濟困，每當知道家扶孩子求學認真不放棄的故事，很欽佩也很心疼，因此發起愛的助學金響應計畫，希望將個人小愛匯聚成大愛，幫助更多的孩子上學。

國際獅子會300-C1區謝賀全總監提及，獅子會本著我們忠於服務（We Serve），以實際行動聯合近四十個單位一起做社服，大家團結一致，認同家扶服務理念，為我們下一代投資教育，讓家扶受助學生能穩定就學及圓大學夢，我相當感動獅子會能成為孩子最有力的後盾。

南台中家扶中心扶幼主委陳昭舒指出，脫貧需要靠教育，有知識才能有判斷選擇的能力，雖然弱勢孩子缺少資源，但他們對夢想卻不妥協，反而加倍認真努力，謝謝有這麼多獅子助學人相挺出力。

南台中家扶主任王金敦表示，110學年度預計籌備350萬元獎助學金，讓250位高中職、大專、碩班同學安心求學，目前仍有四成缺口，需要更多助學人一起響應，歡迎透過多方捐款管道挹注您的力量，即日起親自至南台中家扶中心捐款指定「獎助學金」單筆1000元以上，贈送一幅世界印象地圖(尺寸100x140cm)，您可選擇自留或是捐出給家扶孩子，讓他們也能拓展世界觀，數量有限，送完為止。