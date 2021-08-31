河南上月遭遇特大水災，其中新鄉衛輝市、鶴壁濬縣、淇縣等地受災程度嚴重。據陸媒報導，中國紅十字基金會為幫助受災地區重建校園，聯合愛心企業等捐贈1500萬元（人民幣，下同，約台幣6400萬）支持新鄉20所受災學校、鶴壁市濬縣19所受災學校災後重建。

為助力河南災後重建，中國紅十字會總會23日派出志願服務隊在鶴壁濬縣啟動新一輪消毒工作，防止「大災之後有大疫」。

由廣西紅十字搜救救援隊和青島紅十字藍天救援中心等組成的紅十字志願服務隊在鶴壁濬縣小河鎮、王莊鎮、新鎮鎮、衛賢鎮等地展開防疫消毒工作。截至29日，已消毒1954.653萬平方公尺。

此外，中國紅十字會災後重建工作組深入新鄉和鶴壁13所受災學校調查發現，學校操場、圖書室等教學設施普遍受損嚴重，部分教學樓需拆除重建。

根據此次調研情況和學校實際需求，中國紅十字會在助力學校展開災後校園設施重建修繕、清淤、教具等購置的同時，將進一步了解重建項目所在學校家庭經濟困難學生家庭經濟受影響情況、學校健康體系建設情況、學生生命健康教育情況等，接下來將據此進一步落實博愛校醫室援建及博愛助學金等項目。