衛福部長陳時中(右)、外交部曾厚仁政務次長(左)、波蘭駐台代理處長李波(中)在倉儲點收疫苗。(圖/外交部提供)

波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗，今天上午6點14分由長榮航空BR-66載運來台，外交部表示，這批疫苗展現極高效率，一宣布即以最快速度運抵台灣。這種鍥而不捨，永不放棄的精神令人感佩。未來台波也將持續攜手對抗疫情，重建疫後更美好的美麗未來。

今天上午衛生福利部長陳時中、外交部政務次長曾厚仁及波蘭臺北辦事處代理處長李波特別前往機場迎接這批象徵真誠互助的可貴疫苗。

外交部副發言人崔靜麟表示，外交部代表台灣政府與人民，對於波蘭慷慨捐贈疫苗的善舉，積極展現台波堅定友好情誼，表達誠摯的感謝。在國際疫苗短缺及延遲交貨的情況下，這批疫苗及時運抵，必能協助提升我國人接種疫苗的整體覆蓋率，加強國人抗疫防護能力。

他說，這批疫苗經過波蘭政府內部行政及外部多邊法律程序，包括我國衛生福利部疾病管制署、外交部及兩國代表處的密切聯繫協調，展現極高效率，一宣布即以最快速度運抵台灣。這種鍥而不捨，永不放棄的精神令人感佩。

外交部強調，台灣與波蘭共享自由、民主及人權的普世價值，並經歷對抗威權政府的共同歷史及民主化進程。多年來兩國在經貿、科學、高等教育、國會互訪及民間交流等各項領域均有實質進展，波蘭也是第一個與我國簽署刑事司法合作協定的歐洲國家，雙方情誼深厚，合作前景無限，未來台波也將持續攜手對抗疫情，重建疫後更美好的美麗未來。