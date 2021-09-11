英國媒體《金融時報》指出，美國拜登政府正在考慮同意我國駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。藍委陳以信說，蔡政府此時若高調操作，拚命拉高國人期待，未來要是不成，情感傷害也會更深，對台美關係反成負面影響，政府不可不慎，提醒蔡英文總統，改名不能改運，台美經貿比改名更重要。

陳以信表示，這篇《金融時報》報導引述美國知名中國問題專家葛來儀評論，葛指出，台美雙方應把精力用在可加強台灣安全等有意義行動，而非放在刺激中共的象徵性作為。

陳以信認為，葛來儀的評論其實很準確，而蔡政府決定此時向美提出需求，可能也是賭在阿富汗撤軍後，美國不能再對北京示弱，又想在拜習通話時以及拜習即將會面之前，營造台美關係也有進展的錯覺。

陳以信說，不過先不論此事是否會成，蔡政府把對美工作重點放在改名上，本身就是劃錯重點，現在台灣最需要美國的是「雙邊實質關係的強化」，尤其是經貿關係。

陳以信批評，蔡政府上台5年來，對外經貿戰略無一成功，只能期待台美經貿有所突破，但今天國安會祕書長顧立雄與外交部長吳釗燮去見美國人，不要求台美BTA、FTA，卻是要求代表處改名，心態真是本末倒置。

陳以信強調，相較馬政府時期，務實低調推動台美關係，獲得免簽等實質成就，他質問蔡英文，改名可以改運嗎？駐美代表處就算改名成功，能讓台美經貿更緊密，台灣海峽更安全嗎？如果都不行，那現在自嗨又有何用？