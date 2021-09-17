微信公號「中國常駐日內瓦代表團」17日消息，中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印就美國常駐團與「世界維吾爾代表大會」合辦反華圖片展發表談話指出，美國為了遏制中國發展，不惜與世維會這樣的暴恐分裂組織「狼狽為奸」，合夥炮製所謂展覽，妄圖散布關於中國的虛假資訊，從中漁利。美為打壓其他國家已經喪失了最起碼的底線，採取令人不齒的行為，進一步強化了自己「陰謀者」的形象。

發言人表示，將人權作為政治工具，在世界各地製造分裂和動盪，為美政治私利服務，是美一貫伎倆，世人皆知。美既不關心自己普通民眾的人權，更是頻頻侵犯別國人權。

美國是世界上殺害穆斯林最多的國家，2011年以來，美國在阿富汗和中東等地區非法發動的戰爭已造成超過80萬人死亡，其中大多數是平民，導致數千萬人流離失所。美士兵在海外軍事行動中隨意射殺平民，肇事者至今逍遙法外。

劉玉印說，美還大搞單邊強制措施，在新冠肺炎疫情下變本加厲，極力阻撓受害國獲得攸關生命的抗疫物資和糧食等人道主義援助，嚴重危害受害國民眾人權。中方不禁要問，美國動輒自我標榜「保護人權」，當它發動侵略戰爭、美國軍隊向無辜平民開槍投彈時，保護的是什麼人權？美國動輒揮舞制裁大棒，帶給受害國民眾深重苦難時，保護的又是什麼人權？

發言人稱，近年來，美國普通民眾的人權和生存狀況日益惡化，美當權者卻無動於衷、毫不作為。美國是目前唯一仍有數百萬人處於饑餓狀態的發達國家，近1／7人口掙扎在貧困中；美國結構性種族主義和種族歧視愈演愈烈，非洲裔、亞洲裔、穆斯林、印第安人遭受嚴重歧視和社會不公；美政府抗疫失敗，導致大量感染新冠肺炎的民眾死亡；美國毒品和槍支氾濫，惡性犯罪事件接連發生，人口販賣和強迫勞動猖獗，移民被長期監禁，移民兒童被迫與父母分離。

劉玉印強調，中國堅持以人民為中心，促進人的全面發展和全體人民共同富裕，發展全過程人民民主，促進社會公平正義。新疆各族人民和中國其他地區人民一道，擁有平等地位和發展機會，共用改革發展成果，共用幸福安寧生活。在中國共產黨領導下，中國全面建成小康社會，人民獲得感、幸福感、安全感持續增強，這是最大的人權工程，最好的人權實踐。

發言人批評，美國這個長期「人權侵犯者」和保護本國人權的「失敗者」，卻口口聲聲「關心」別國人權，其政治圖謀一目了然，其策畫的鬧劇明眼人一眼就能看穿。奉勸美國做一個堂堂正正的大國，將資源和精力放在增進本國人民的福祉和人權上，而不是侵犯別國人民人權，搞這種不入流的政治把戲。這種鬧劇不僅徒勞無功，而且會淪為世人笑柄。