星展集團公布最新「企業數位化準備程度調查」（DBS Digital Readiness Survey），訪問來自亞太區13個市場及美國、英國共約2600名企業財務主管、執行長、財務長和企業主的意見。結果顯示，亞太區有7成中大型企業已制訂數位轉型策略，較前一年的57％明顯增加，其中台灣位居領先位置，其次是新加坡、中國和香港。

值得注意的是，亞太區仍有超過一半的中大型企業仍處於數位轉型起步階段，顯示儘管亞太區企業近年大力推動數位轉型，但仍有進步空間。

星展集團環球金融交易服務處負責人林順忠表示，在現今的時代中，無論企業規模如何，實行數位化都是勢在必行。但數位環境日新月異，企業除了必須掌握最新趨勢，又要面對競爭與經濟挑戰，讓企業在制訂和落實數位化策略時困難重重。此時星展集團便能發揮數位優勢，協助企業執行創新的數位解決方案。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，疫情改變了企業的營運模式與經營思維，並進一步推升企業客戶對數位金融產品與服務的需求。做為全球最佳數位銀行，星展銀行（台灣）除了積極提供符合客戶期待的數位金融解決方案，近期更推出新一代DBS IDEAL企業網路銀行及「企業線上跨境收款追蹤服務」等服務，致力協助客戶優化營運流程、加速數位轉型，以提升企業競爭力。

中小企業占亞洲企業總數96％以上，在亞洲經濟中扮演不可或缺的角色。為了更全面瞭解中小企業客戶需求，星展集團擴大今年「企業數位化準備程度調查」範圍，瞭解亞太區6個市場共約1000多家中小企業的數位化情況。

在數位發展方面，新加坡中小企業表現一枝獨秀，已制訂數位轉型策略的中小企業達72％，其次是香港、中國、台灣、印度和印尼。不過，在亞太區中小企業中，僅4成制訂了數位轉型計畫，且只有1成擁有明確的數位化策略，顯示中小企業在數位化準備方面仍落後中大型企業。

星展集團中小企業銀行業務負責人鄭秀鳳指出，亞太區大多數中小企業都認同數位轉型所能帶來的優點，並確實有興趣在業務端實行數位流程，以確保企業能適應新時代的挑戰。但是，中小企業也面臨導入新技術的成本和數位人才的競爭，有些中小企業對於從何展開數位轉型也不夠瞭解或缺乏信心。因此，包含銀行在內的合作夥伴是否能提供客戶數位解決方案，甚至提供相關教育資源，就顯得至關重要。