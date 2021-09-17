美前國安顧問歐布萊恩任內抗中挺台，鮮少人知道他曾待過台北。他今天分享這段經驗，訴說對館藏豐富的故宮、好客台灣人與鮮甜台灣鳳梨的好印象，推薦大家一定要去趟台灣。

美國前總統川普（Donald Trump）任內延攬多位抗中大將，除台灣人較熟悉的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）外，現年55歲的歐布萊恩（Robert O'Brien）也是為美國抗中挺台路線奠下基礎的重要成員之一。

1月20日卸任當天，歐布萊恩就因「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」，遭北京制裁。但他顯然不受影響，7月中仍加入專研台美關係、由台灣人與台美人共同成立的華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI），擔任美台關係工作小組主席，盼協助增進雙邊關係。

歐布萊恩今天受邀出席GTI年度研討會，擔任閉幕與談嘉賓。平常多談論硬邦邦政治議題的他，難得分享自己多年前曾短居台北的經驗。

具法律背景的歐布萊恩說，當時聯邦法官指派他擔任一件台灣企業間訴訟案的特別主事官，案件雖在美審理，相關企業也設立在美國，但大部分證人住在台灣，因此他整個夏天都待在台北，監督採錄證詞程序。

因為工作不是特別繁忙，歐布萊恩表示，在台期間他會去逛夜市，看了幾部電影，花很多時間參觀文化景點，其中故宮博物院最讓他印象深刻。

歐布萊恩說，故宮文物雖源自中國，卻屬於全世界文化遺產。這些珍貴文物被收藏在台北一間博物館，任何人都能自由參觀，不會受到騷擾，也沒有被染上政治色彩，因此他在故宮有很美好的經驗。

另一個讓歐布萊恩念念不忘的則是水果。歐布萊恩回憶，他在台灣吃了一堆奇異果，可能是他「吃過最多奇異果的地方」；台灣鳳梨目前在中國雖不太受歡迎，但他可是很喜歡，所以也吃了不少。

歐布萊恩也稱讚台灣人，是他碰過「最好客、最放鬆也最友善的人民」。在他心中，台北是全世界數一數二的城市，尤其在亞洲，「如果你還沒去過台北，我強烈建議你一定去一趟」。

談到台灣從威權走向民主，歐布萊恩說，這是他有生之年見證過最棒的其中一件事。他說，台灣人用和平方式把國家拿回來，打造能回應全民的代議制民主，為世界樹立良好典範，「台灣人該為此感到驕傲」。