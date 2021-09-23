我國政府昨天正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本外務大臣茂木敏充今天在紐約表示，歡迎台灣提出申請加入。外交部發言人歐江安表示，對於日本政府多次公開發言歡迎台灣參與CPTPP，我國政府表達誠摯的感謝，期待與日本共同努力，藉由區域經濟整合，持續深化理念相近國家的互惠互利關係與友好合作。

茂木敏充說，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且有緊密經貿關係，是極為重要的伙伴，日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。

歐江安說，台灣做好充足的準備，按照自己的節奏與步調，於2021年9月22日正式向CPTPP文件存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持。未來我方將依據CPTPP新會員入會程序完成後續作業。外交部將持續配合相關部會，運用各項資源積極爭取各成員國對我方的支持。