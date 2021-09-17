美國國務院於美東時間16日發布第31屆「美澳部長級諮商」（AUSMIN）聯合聲明，指出美國與澳洲重申台灣在印太區域的重要角色，雙方均表達有意願與台灣強化關係，並將共同強化與台灣在太平洋地區的援贈協調。外交部誠摯感謝美、澳繼去年以來，再度在AUSMIN聯合聲明納入台灣，公開且堅定表達對台灣的支持。

外交部表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。拜登政府上任以來，持續聯合理念相近國家，展現對我國的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視；拜登政府已多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，也強調美國對台承諾「堅若磐石」。

外交部進一步表示，澳大利亞政府近年來也多次在國際場合公開支持台灣，包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison） 本（110）年7月首度公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），6月的澳、日「2＋2部長級諮商」及8月首屆澳、法「2＋2部長級諮商」兩份聯合聲明均首次提及重視台灣海峽和平穩定的重要性。

外交部指出，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國、澳大利亞以及其他理念相近國家緊密合作，拓展台灣的國際空間，捍衛民主制度與共享價值，及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。