新北市9月15日前雖暫停餐廳內用，宏匯廣場即日起全館超過3500坪的娛樂設施、主題樂園、影城全面復業，9月21日中秋節前會員享專屬優惠，全館不限金額消費送免費停車2小時，合併其他停車優惠最多可免費折抵5小時。另，持玉山宏匯廣場聯名卡消費，美麗新宏匯影城購票平日66折、周五六日8折。

宏匯廣場9樓「VR Zone New Taipei」虛擬實境樂園，9月18日至30日推出「早鳥排隊優惠」，150元超優價，入手2張票21折，每日限定50名；10月底前超級匯會員或聯名卡友現場購票，原價350元、優惠價150元，42折。（宏匯廣場提供）

9月起強片陸續上映，包括漫威動作大片《尚氣與十環傳奇》、9月17日上映的小朋友英雄片《汪汪隊立大功電影版》、史詩科幻鉅作《沙丘》、動作喜劇《殺手保鑣2》等，持玉山宏匯廣場聯名卡，購票平日享66折，每張200元，周五六日及國定假日享8折，每張240元。為確保防疫安全，以上娛樂設施及場所，復業後均會依照疫情管制規定執行實聯制、量體溫、保持排隊與座席的安全距離。

此外，「超級匯感謝慶」送的1萬2000元電子禮賓券將於9月21日中秋節截止，「宏匯e-shop線上購」同步加碼贈送會員的1200元購物金（每筆訂單600元共2張），3C及大家電單筆滿6000元現抵600元、再搭配全站999元免運；新註冊會員另加贈購物金100元。線上、線下提供便利超值的多元購物選擇。

宏匯廣場6樓Home.焙小日子DIY中秋甜點，1.5小時學作幻月冰皮月餅，8入560元；2.5小時學作傳月鳳梨酥，8入660元。（宏匯廣場提供）