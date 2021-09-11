全台疫情好不容易回穩，近日又因Delta病毒侵台而蠢蠢欲動，使得疫苗接種策略被質疑。有醫師指：「BNT疫苗從學生先打絕對是錯誤政策！」另有醫師呼籲高端上場救援幼兒。目前的疫苗接種策略是什麼？為什麼會被反對呢？反對的理由是什麼？

針對企業捐贈的輝瑞BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中於8月31日時宣佈：第一優先提供給12～17歲學生施打，18～22歲的年輕人則為第二優先。

然而這一項決定，讓原本已經打過第一劑AZ疫苗，期待混打BNT疫苗當第二劑的中老年族群失望。陳時中當時的說法是，在有限的疫苗下，以廣泛打第一劑、提升整體社會防護力更重要。

簡單說，目前的疫苗策略是拉高全民第一劑涵蓋率，而非加快高風險族群接種第二劑疫苗的腳步。不過近日因爆發長榮3機師和其中1名機師兒子全染Delta病毒，新北市私立幼兒園的傳播鏈也擴大、證實也染Delta病毒，質疑疫苗策略有誤的聲音也開始出現。

台大兒童醫院院長黃立民接受媒體採訪時就說，打一劑疫苗對Alpha病毒的防護效果好，但對Delta就不成立，還可能喪失對於重症和死亡的保護效果，第一劑疫苗恐怕等於白打。

此外，也有網友在社群媒體發表文章，道出幼稚園小朋友的父母大多是還未施打疫苗的「疫苗孤兒」，文章引發討論。確實，幼童父母的年齡多為30～40歲，剛好落在還沒打疫苗，或才剛打了第一劑AZ疫苗的範圍內，可能抗體還未產生。

(示意圖/Shutterstock)

●BNT疫苗先打學生？醫：錯誤政策

擁有中西醫雙證照的醫師翁銘佑，他長期關注國內外新冠疫情。他指出，BNT疫苗讓學生先於中壯年施打，絕對是錯誤政策，這會讓台灣到貨有限的疫苗施打在相對無用的地方，對Delta病毒的「社會韌性」也會減少，將導致社會封鎖時間延長，有更多經濟上的受害。

翁銘佑這麼說的原因是，18歲以下的青少年染疫後風險極低，只有少數因罕病或疾病高風險的人需要施打。若疫苗先給學生打，是為了阻止Delta病毒傳播，那他認為這期待錯誤。

翁銘佑解釋，Delta的R0值（基本傳染數）高達6～7，疫苗對Delta的防護力薄弱；最近也有報導指出，打疫苗後的突破性感染病毒量和自然感染相去不遠。

翁銘佑再補充，研究發現，抗體濃度在疫苗施打後3～5個月會迅速下降，必須認清現實：面對Delta，不可能有群體免疫。所以，當疫苗抗體衰退後，留下的只剩免疫記憶性和重症防護力，而最需要的這群人正是容易引發重症的族群。

「所以疫苗施打的重點不是學生，而是學生的年長家人。」翁銘佑說，國際的疫苗施打策略以「重症減災」和「維持社會功能」為主要目的，例如英國完全依照年齡和罹病高風險族群施打，美國則以警消醫護和社會運作工作者先打，但「絕對沒有國家是先打學生。」

「我希望能讓更多民眾了解，當下的工作應該是努力讓重症率高的族群打滿第一劑，還有很多青年中年民眾尚未接種疫苗，他們才是會影響社會正常運作的重要分子，」翁銘佑說道。

●蛋白質疫苗安全 醫籲加速幼兒人體試驗

「在兒童還沒有新冠疫苗可打之前，家長可帶全家大小先接種流感疫苗，有效降低染疫的感染率、住院率、和插管率，」茂盛醫院小兒科醫師陳思穎呼籲道。而國內流感疫苗可望在10月全面開打。

另一方面，也有小兒科醫師跳出來建議，此時不如加速高端疫苗的幼兒人體試驗。

茂盛醫院副院長、小兒科醫師簡佳裕表示，古巴日前宣布用該國之國產疫苗從2歲幼兒開始施打，成為世界上第1個施打年紀最小的國家。需要關注的是，古巴的國產疫苗和台灣的國產高端疫苗一樣，都尚未獲得WHO的認可。

然而，我國成年人對高端疫苗的反應冷淡，傾向選擇國外mRNA疫苗。不過mRNA疫苗因為過往不曾施打在人體身上，還來不及經過長期研究與測試，對後續的影響性及副作用尚無所知，理論上施打的風險比蛋白質疫苗高。

簡佳裕指出，國產高端疫苗屬於「次單位蛋白質」疫苗，全球經過幾10年的施打，都很平順，少有藥物過敏案例。兒童可施打的各類疫苗，例如B肝疫苗，也多屬於蛋白質疫苗，足以證明蛋白質疫苗的品質和安全性。

新北市近日發生幼兒園群聚感染事件，簡佳裕建議，政府應比照古巴，力促高端疫苗加速幼兒、甚至是兒童和青少年的人體試驗，也可考慮幼兒劑量減半（減少佐劑的作用）的方式，以提高國內兒少的病毒防護力，好讓家長安心。