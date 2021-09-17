基隆市長林右昌。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

針對長者施打第二劑莫德納疫苗，基隆市長林右昌17日說明疫苗施打規畫，9月22日至24日由區里辦公室分送通知單給長輩，施打時間在9月27、28日，沒接種疫苗的長者可即到即打。

對於長者第二劑AZ施打情形，林右昌於防疫記者會指出，統計到17日中午，仁愛區會施打到今天下午四點，其他區都會施打完畢，目前第二劑施打率達到8成以上。

林右昌補充，其中比較特別是暖暖區，施打率達到103.37％，主要因第一劑沒有施打長者，在這次集中施打，也到現場施打，採取「即到即打」服務，其餘地區施打率都在8成以後，預計仁愛區打完後，應該平均會在85％左右。

對於75歲以上長者施打第二劑莫德納規畫，林右昌指出，針對7月9日以前完成第一劑莫德納施打長輩，已經間隔滿十週以上長輩，會在9月22日另外舉辦記者會，報告各區里施打時間、地點，9月22日至24日由區里辦公室分送通知單給長輩，施打時間在9月27、28日。

林右昌說，第一劑施打莫德納的長者有5602人，提醒75歲以上目前還沒有接種疫苗的長輩，也可以在9月27、28日兩天，到集中施打點進行施打，也會是「即到即打」。

針對學生施打BNT疫苗，林右昌表示，基隆五專、高中、高職、國中及12歲以上小學生，總計有1萬6439人，包括所有公私立學校，同意接種有1萬4874人，接種意願率90.4％，除了成功國中與信義國中施打時間待確認，各校已安排好施打時間，9月23日至10月22日陸續施打，12歲以上小學只有4位，會安排他們至醫療院所接種。