高雄國高中生23日陸續開始接種BNT疫苗，高雄市長陳其邁一早偕同市府教育局長謝文斌前往道明中學關心學生接種情形，並慰問參與施打疫苗的醫護與學校工作人員，根據統計，高雄校園BNT疫苗接種首日，共有18所學校投入施打行列。

高雄訂於9月23日至10月8日實施國高中生校園BNT疫苗接種作業，接種首日共有18校執行疫苗施打作業，各接種場地已事先由衛生局現場場勘，確認接種地點及動線。學生可視自身需求與個人意願接種，依據意願調查結果，高雄約有94％學生登記施打BNT疫苗，概計13萬6500名學生願意接種，其中約91％學生將於校園集中接種站接受疫苗施打，其餘將自行至合約醫療院所接種。

陳其邁、謝文斌與衛生局長黃志中23日上午8時30分抵達道明中學關心學生施打疫苗的狀況，也慰問參與施打疫苗的醫護與學校工作人員，並叮嚀學生施打疫苗後要多休息、多喝水，隨時注意自己的身體狀況。

在道明中學施打現場，學生施打疫苗前，師長會先進行簡易衛教課程，同時區隔施打區、休息區與等待區，以避免群聚，施打區也以布簾區隔，降低等候區學生緊張的情緒。

陳其邁表示，高雄市學校陸續安排學生施打疫苗，提醒學生施打疫苗前不要空腹，更不要熬夜，尤其施打前身體若有狀況，務必要告知家人及老師，接種疫苗後，也要留意自己的身體狀況，且還是要養成戴口罩、勤洗手等習慣，以落實防疫措施。