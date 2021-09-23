桃園市長鄭文燦陪同德國經濟辦事處長林百科（右三）到桃園高中視察BNT接種狀況。（陳夢茹攝）

桃園第2天開打BNT疫苗，桃園高中為首間採取「隨班施打」的學校，讓學生不必集合起來而是入班施打，34名醫護及行政人員共分3條線同時進行，加快施打速度，桃園市長鄭文燦也陪同德國經濟辦事處長林百科到校視察。

桃高健康中心表示，全校有6棟教學大樓、最高有5層樓，擔心學生在接種完返回教室的途中身體不適，與台北榮總桃園分院討論後，由4名醫師、30名護理及行政人員採隨班施打策略。鄭文燦也讚許，由醫護人員到每個班級施打，學生不用集中起來也不需要大型場地，可以打得快又好。

鄭文燦表示，德國與美國輝瑞藥廠合作開發的BNT疫苗，是目前國內唯一可供青少年接種的疫苗，桃園目前完成第一劑接種的人口已經超過50％，預計10月底前將可達到70％。

鄭文燦說，另外也想當感謝德國經濟辦事處處長林百科、德國在台協會前處長王子陶，在今年疫情爆發的時候，特別表達了德方願意支持台灣購買BNT疫苗的計畫，他也陪同處長去晉見過總統，相關交涉有一個比較曲折的過程，但是德方始終表達支持台灣購買BNT疫苗的構想。

大眾關心下一批BNT疫苗何時會再來？林百科回應，德方知道台灣一直在申請BNT疫苗的採購，相信下一批疫苗很快就會到台灣，看到桃園有這麼高的施打率，德經處這邊也會不斷提供資源。