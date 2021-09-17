中央核撥彰化莫德納疫苗2萬5000劑， 75歲以上長者接種第二劑莫德納已造冊、免預約。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美宣布中央核撥彰化莫德納疫苗2萬5000劑， 75歲以上長者接種第二劑默德納已造冊、免預約。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，10月起，5種疫苗，分不同時間，天天開打。（吳敏菁攝）

莫德納疫苗來了，中央17日彰化配發2萬5000劑，彰化縣長王惠美表示，75歲以上長者接種第二劑莫德納已造冊、免預約，22日起村里長發放通知，24日至25日周五和周六施打。

彰化縣施打第一劑莫德納疫苗10萬人，連日來期待第二劑下落，等得心焦，今天王惠美宣布好消息，中央核撥莫德納到了，安排7月9日前已接種第一劑莫默德納疫苗且間隔10周以上的75歲長者造冊施打，敬請等候通知。接種請記得攜帶身分證、保健卡、通知單及接種意願書及疫苗接種卡（黃色小卡）。後續再精算，也許可以打到7月11日已接種第一劑。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，第八期AZ疫苗接種人數8萬1076人，65歲以上間隔10周以上應接種第二季AZ長者，造冊通知共劑5萬1570人，1922預約平台1萬3218人，長照機構及洗腎病患接種AZ第二劑1萬6288人。

高端預約平台分別在9月30日、10月2日施打，BNT預約平台9月27至29日。高中職國中校園BNT從9月23至10月8日

流感疫苗也將於10月1日開打了，葉彥伯表示，10月起5種疫苗分不同時間，天天開打，希望配合流程，準時前往接種，不必早到，多種疫苗怕打錯，不同疫苗區分時段來施打，感謝醫護人員很辛苦，也懇請大家配合。