嘉義市準備「小冰寶」給打疫苗的學生用於緩解施打後的不適感。（嘉義市政府提供）

嘉義市滿12歲至未滿18歲的國中、高中職及五專前三年級學生，共有約2.27萬多名青少年學子，自24日至10月8日陸續接種BNT疫苗，市長黃敏惠贈送「小冰寶」給打疫苗的學生，緩解施打後的不適感。

嘉義市政府教育處表示，全市12歲至未滿18歲的青少年學生，有2萬2756人經家長同意願意接種BNT疫苗，有6家醫院到校園施打，24日首日有輔仁中學、崇仁專校、華商、嘉義高工等4校，分別由台中榮民總醫院嘉義分院、聖馬爾定醫院、陽明醫院、部立嘉義醫院負責施打。

嘉義市政府教育處長林立生表示，青少年學生接種BNT疫苗後，接種部位可能會稍有疼痛、紅腫等情形，雖然通常於數天內消失，但為降低孩子施打疫苗的不適感，已為2萬2756名學生準備「小冰寶」，讓孩子能局部冷敷處理，希望降低癢、疼痛的不適感覺。

林立生指出，嘉義市校園規畫BNT疫苗施打後的2周期間，學校將動態的體育課程調整為靜態的學習課程，讓孩子們能充份休息，避免劇烈運動。

連日來各地青少年學生施打BNT疫苗，陸續傳出有暈針、稍感不適等反應，嘉義市學生會不會受影響而想緩打？林立生回應表示，目前尚無緩打情形，只是也有家長表示孩子接種完疫苗後會不適，想接回家休息，教育處都尊重，以孩子健康為最優先。