蔡英文總統、賴清德副總統明（30）日將施打疫苗，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統與賴副總統將分別於明天上午7點15分及7點45分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第二劑高端疫苗。

蔡英文總統今年8月23日前往臺大醫學院體育館，在臺灣大學副校長張上淳、臺大醫院院長吳明賢及立法委員邱泰源等人陪同下，接種高端疫苗第一劑。賴清德也在8月27日早上前往台大體育館接種高端疫苗第一劑，如今皆已超過4周，蔡英文和賴清德本月20日上午已完成高端疫苗第二劑預約。

張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，蔡總統將於明天上午7點15分、賴副總統將於7點45分至現場。同樣依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況，總統與副總統也將於臉書直播。

他說，比照總統、副總統接種第一劑疫苗，將由媒體協調提供畫面。