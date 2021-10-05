中央流行疫情指揮中心第10輪開放BNT第1劑、AZ第2劑以及高端第2劑，預約將在今天下午4點結束。截至下午1點，AZ預約率89.2％，BNT預約率73.8％，高端預約率最低，僅48％。

第10輪開放9月30日前已滿10周的50至64歲民眾，可預約AZ第2劑，共88.3萬人符合預約資格，目前共78.9萬人完成預約；BNT第1劑開放64歲以上、18至22歲、所有第九類對象，共39.6萬人符合資格，目前29.2萬人完成預約。

相較之下，高端第2劑預約率低落，目前仍不到5成。本輪開放10月6日前已滿4周的民眾，可接種高端第2劑，共15.8萬人符合資格，目前共7.6萬人完成預約。

昨天（4日）疫苗接種共20.8萬多劑，以第2劑居多，佔18萬劑，其中莫德納第2劑最多，共16萬多劑。目前國內疫苗人口涵蓋率57.67％，劑次人口比71.72％。